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В Нижегородской области из-под завалов дома спасли двухмесячную девочку

08:43
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Один ребенок погиб в результате взрыва газа

В Нижегородской области в результате взрыва бытового газа в жилом доме погиб ребёнок. Тело обнаружили спасатели. Они и сейчас продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Ещё одну двухмесячную девочку вытащили из-под обломков живой, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Всего пострадавших - восемь. Четверо взрослых и столько же – детей. Все они - госпитализированы. Остальные жильцы эвакуированы, большинство из них разместились у друзей и родственников.

Взрыв в селе Маргуша прогремел около девяти вечера на третьем, последнем этаже дома.  Начавшийся пожар охватил более тысячи квадратных метров площади. Частично обрушились четыре квартиры. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В ликвидации последствий взрыва задействованы более 240 человек и 57 единиц техники, передает "ТВ Центр".

"Объем завалов, по нашей оценке, составляет порядка 1300 квадратных метров. Задействована вся инженерная техника администрации, специализированные пожарные части. Сейчас создана специальная комиссия, которая обследует и примет  необходимые решения, чтобы разобраться в причинах", - сказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

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Взрыв газа
Взрыв бытового газа в жилом доме
Взрыв бытового газа в жилом доме
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