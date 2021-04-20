В НХЛ побит рекорд по количеству матчей

Обновлено достижение легендарного Горди Хоу

В Национальной хоккейной лиге был побит рекорд по количеству проведенных игроком матчей - нападающий команды "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло сыграл свою 1768-ю встречу в НХЛ, обойдя по этому показателю легендарного Горди Хоу.

Случилось это во встрече "Шаркс" с "Вегас Голден Найтс". Последние обыграли соперников в серии буллитов после счета 2:2 в основное время и овертайме.

"Сан-Хосе" выбрали Марло на драфте 1997 года под общим вторым номером. Форвард набрал в регулярных чемпионатах 1196 очков, забросив 566 шайб. В составе сборной нападающий выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

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