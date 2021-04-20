Правящая партия Германии назначила кандидатом в канцлеры Армина Лашета

Выборы в Германии пройдут в сентябре

Партия Ангелы Меркель определилась с ее преемником на пост канцлера ФРГ. Правление Христианско-демократического союза большинством голосов проголосовало за Армина Лашета в качестве кандидата на эту должность. Тайное голосование и ночные дискуссии продолжались более шести часов, передает "ТВ Центр".

Лашету 60 лет. Он родился в городе Ахен в католической семье, его отец был шахтёром, мать - домохозяйкой. Он изучал право и общественно-политические науки в университетах Бонна и Мюнхена. Работал журналистом. В политике он с 18 лет. Лашет неоднократно выступал за нормализацию отношений между Германией и Россией, позитивно оценивал проект "Северный поток - 2".

Выборы в Германии намечены на 26 сентября. Одной из соперниц Лашета, вероятнее всего, станет Анна-Лена Бэрбок - её кандидатуру утвердили "Зеленые". Она известная противница строительства газопровода и критик Москвы.

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