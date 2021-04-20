ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правящая партия Германии назначила кандидатом в канцлеры Армина Лашета

09:16
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Выборы в Германии пройдут в сентябре

Партия Ангелы Меркель определилась с ее преемником на пост канцлера ФРГ. Правление Христианско-демократического союза  большинством голосов проголосовало за Армина Лашета в качестве кандидата на эту должность. Тайное голосование и ночные дискуссии продолжались более шести часов, передает "ТВ Центр".

Лашету 60 лет. Он родился в городе Ахен в католической семье, его отец был шахтёром, мать - домохозяйкой. Он изучал право и общественно-политические науки в университетах Бонна и Мюнхена. Работал журналистом.  В политике он с 18 лет. Лашет неоднократно выступал за нормализацию отношений между Германией и Россией, позитивно оценивал проект "Северный поток - 2".

Выборы в Германии намечены на 26 сентября. Одной из соперниц Лашета, вероятнее всего, станет Анна-Лена Бэрбок - её кандидатуру утвердили "Зеленые". Она известная противница строительства газопровода и критик Москвы.

Видео: Политолог оценил шансы возможных преемников Меркель

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Армин Лашет
Армин Лашет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.