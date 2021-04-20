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Ценам на авиабилеты на юг России предрекли падение

08:40
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Это случится, если граница с Турцией останется закрыта

Перелеты на юг России вскоре могут подешеветь из-за избыточного количества предложений на рынке, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.
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Он рассказал, что в этом году отечественные авиакомпании готовятся получить 90 самолетов, однако закрытые границы между многими странами не позволяют совершать зарубежные перелеты. Крамаренко подчеркнул, что авиаперевозчики ожидают, что границы скоро будут открыты, а благосостояние россиян увеличится, но этого пока не происходит. В результате самолеты выставляют на те рейсы, куда есть спрос — на юг России.

"Пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить", - заявил экономист. Он подчеркнул, что в этом случае цены на перелеты значительно снизятся.

Крамаренко добавил, что если Турцию не откроют для россиян, то множество перевозчиков снова окажутся убыточными, а российские курорты не смогут вместить всех желающих, передают "Известия".

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