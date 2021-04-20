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Госдеп назвал эскалацией закрытие части Черного моря

08:35
  • вторник
  • 20 апреля 2021

У Вашингтона есть новые претензии к Москве

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил об обеспокоенности Вашингтона планами Москвы блокировать в некоторых частях Черного моря проход иностранных кораблей и судов.
Российские корабли вышли на учения в Черное море

"Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - приводит распространенное Госдепом заявление "Интерфакс".

В тексте уточняется, что особую тревогу у Штатов эти данные вызывают в свете сообщений о "наращивании возле границ Украины российских войск".

Ранее стало известно, что, как сказано в еженедельном бюллетене управления навигации и океанографии Министерства обороны, в нескольких районах Черного моря для иностранных военных кораблей приостанавливается осуществление права мирного прохода - с 24 апреля по 31 октября.

Прежде сообщалось, что Вашингтон принял окончательное решение не отправлять два эсминца в Черное море, чтобы не провоцировать Москву.

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