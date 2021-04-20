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В Москве 20 апреля ожидаются дожди и ветер

09:09
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Погода изменится к вечеру

В Москве во вторник, 20 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, а местами пройдут дожди. При этом в течение дня воздух в столице прогреется до +9-11 градусов, а в Московской области – до +7-12 градусов.

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Ветер ожидается теплый, со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление слегка превысит норму и остановится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Эксперты предупреждают, что к вечеру комфортная погода закончится – в город придут дожди, атмосферное давление станет понижаться, а кислородный режим будет неблагоприятный, передает портал "Метеоновости".

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