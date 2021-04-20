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Эксперты назвали города, где можно быстрее накопить на квартиру

09:00
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Учитывался медианный размер зарплаты в населенном пункте

Сервисы HeadHunter и ЦИАН провели совместное исследование и выяснили, жители каких российских городов могут быстрее всего накопить на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. Результатами исследования делится РБК.
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Выяснилось, что в среднем за пять лет накопить на однокомнатную квартиру могут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова. Там средняя стоимость однокомнатной квартиры - от 1 миллиона 650 тысяч рублей до 1 миллиона 920 тысяч рублей, а медианные зарплаты составили 40-42 тысячи рублей.

Шесть лет копить придется в Ульяновске, Рязани, Кирове, Тольятти, Омске и Астрахани. В Хабаровске на это уйдет 9 лет, в Казани - 11 лет копить.

Показатель Санкт-Петербурга оценили в 12 лет, Москвы - в 16.

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