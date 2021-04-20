Сергунина: Более 50 онлайн-мероприятий проведут культурные площадки Москвы в рамках "Библионочи-2021"

Библиотеки подготовили мероприятия на любой вкус

В этом году традиционная "Библионочь" пройдет в формате онлайн, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

"Посмотреть театральные читки и узнать, как космонавты готовятся к полетам, можно будет во время акции "Библионочь-2021". Она пройдет в столице в десятый раз. В этом году ее проведут онлайн. Присоединиться к мероприятиям можно будет в ночь с 24 на 25 апреля, участие бесплатное", - сказано в сообщении.

В этом году акцию посвятят 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России. Заявленная тема – "Через книги к звездам", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В "Библионочи" поучаствуют не только библиотеки, но также культурные центры и музеи. Вместе они проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18:00 и продлятся до 4:00 следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа "Библиосумерки", она стартует пораньше - в 16:00.

В ходе мероприятий можно будет встретиться с писателями и космонавтами, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть видеоподкасты. Для акции подготовили пять центральных онлайн-площадок, каждая из которых представит свою программу. Для детей и их родителей будет работать площадка "Библиосумерки". На канале "ПРОчтение и не только" зрители увидят интервью с современными российскими писателями. Любителей видеоподкастов ждут на площадке "Соседний стеллаж", а тех, кто интересуется наукой и космосом, приглашают на канал "Просто космос". Театральные читки и встречи с писателями пройдут на площадке "Диалоги о прошлом и будущем". Посмотреть расписание трансляций можно на сайте акции.

Впервые акция "Библионочь" состоялась в 2012 году, с тех пор она проводится ежегодно. Библиотеки до позднего вечера ждут гостей, которые приходят обсудить любимые книги, принять участие в литературных конкурсах, экскурсиях, послушать увлекательные лекции и встретиться с интересными людьми. В 2020 году в Москве акция впервые прошла в онлайн-формате. На онлайн-ресурсах библиотек транслировались лекции, читки, обучающие мастер-классы, спектакли и многое другое. Тема акции "Опаленные страницы" была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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