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После взрыва газа в Нижегородской области задержаны два человека

09:03
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Это сотрудники газовой службы

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, после взрыва газа в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области задержаны двое сотрудников эксплуатационной газовой службы. Они выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля.
В Нижегородской области из-под завалов дома спасли двухмесячную девочку

Инцидент произошел около девяти вечера на третьем этаже. Начался пожар, пламенем было объято более тысячи квадратных метров площади. Четыре квартиры частично обрушились.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стала утечка газа. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате взрыва погиб ребенок, еще одну двухмесячную девочку вытащили из-под обломков живой, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего пострадали восемь человек - четверо взрослых и столько же детей. Они в больнице, остальные жильцы эвакуированы.

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