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В США начались протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда

10:16
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В Миннеаполис прибыли три тысячи бойцов Нацгвардии США

Активисты движения Black Lives Matter вышли на протесты в Миннеаполисе, там проходит суд по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда.

Власти усиливают меры безопасности, в город прибыли три тысячи бойцов Нацгвардии США. Рядом со зданием суда установили защитные бетонные конструкции, передает "ТВ Центр". Сегодня присяжные должны были вынести вердикт в отношении главного обвиняемого - экс-полицейского Дерека Шовина. Но единого мнения в ходе обсуждений достичь не смогли. Если Шовина признают виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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