В Кейптауне начали эвакуировать людей из-за мощного пожара

Остановить распространение огня не могут уже несколько дней

В ЮАР на подступах к Кейптауну тушат масштабный лесной пожар. Остановить распространение огня пока не удаётся, даже несмотря на то, что задействована авиация, передает "ТВ Центр".

Из-за сухой и ветреной погоды огонь уже несколько дней очень быстро распространяется и охватывает все новые территории. Люди покидают свои дома, уже весь город заволокло дымом.

Полностью уничтожены несколько зданий, в том числе один из кампусов Кейптаунского университета и библиотека, в которой хранились ценнейшие архивные издания. 4 тысячи студентов и преподавателей эвакуировали. Согласно последним данным, пострадавших нет.

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