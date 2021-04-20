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Собянин рассказал о тысячах спасенных жизней в госпитале "Вороновское"

09:29
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Центр был построен в рекордные сроки год назад

Медики госпиталя "Вороновское" за год спасли более 12,5 тысячи москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Построенная всего за месяц новая клиника очень помогла в борьбе с пандемией. Особенно весной прошлого года, когда городские больницы работали с колос­сальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры "Вороновского" спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тыс. москвичей, заболевшим ковидом", - написал мэр на своем сайте.

Собянин отметил, что приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки оснащены по последнему слову медицинской техники. Сам стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. За год пациенты получили около 3 тысяч тонн кислорода и 150 литров плазмы. В диагностическом блоке выполнено более 17 тысяч КТ-исследований, а в лаборатории проведено 3,2 миллиона исследований, в том числе 187 тысяч ПЦР-тестов. Самому пожилому пациенту госпиталя было 95 лет.

Сергей Собянин также сообщил, что после победы над пандемией коронавируса центр станет обычной инфекционной больницей.

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