Колумбия выразила России протест в связи с нарушением границ

В МИД южноамериканской республики вызван российский посол

Министр иностранных дел Колумбии Клаудиа Блум сообщила о полученной послом России в Боготе ноте протеста.

"Решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии", - объяснила Блум в Twitter.

Она добавила, что российские воздушные суда неоднократно "не выполняли условия, определенные в разрешениях на пролет, выданных Колумбией".

Сам российский посол Николай Тавдумадзе подтвердил в разговоре с ТАСС, что его вызвали в МИД Колумбии для беседы с министром.

Ранее стало известно, что ВВС Колумбии подняли в небо перехватчик для сопровождения российского Ил-96. Тот, по данным Колумбии, вошел в воздушное пространство республики в неразрешенном районе.

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