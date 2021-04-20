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Колумбия выразила России протест в связи с нарушением границ

09:25
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В МИД южноамериканской республики вызван российский посол

Министр иностранных дел Колумбии Клаудиа Блум сообщила о полученной послом России в Боготе ноте протеста.
Российский истребитель отогнал от границы американский самолёт-разведчик

"Решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии", - объяснила Блум в Twitter.

Она добавила, что российские воздушные суда неоднократно "не выполняли условия, определенные в разрешениях на пролет, выданных Колумбией".

Сам российский посол Николай Тавдумадзе подтвердил в разговоре с ТАСС, что его вызвали в МИД Колумбии для беседы с министром.

Ранее стало известно, что ВВС Колумбии подняли в небо перехватчик для сопровождения российского Ил-96. Тот, по данным Колумбии, вошел в воздушное пространство республики в неразрешенном районе.

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