Путин поздравил преемника Рауля Кастро с избранием

Мигель Диас-Канель Бермудес занял пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы

Владимир Путин направил поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с его избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер отметил, что отношения Москвы и Кубы носят характер стратегического партнёрства.

Также Владимир Путин направил телеграмму Раулю Кастро. По словам президента России, трудно переоценить уважение жителей Кубы и высокий авторитет Кастро за рубежом. Он внес значительный вклад в развитие дружественных российско-кубинских отношений.

Рауля Кастро на посту лидера страны по итогам VIII съезда Коммунистической партии Кубы сменил Мигель Диас-Канель.

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