Британия создает международную группу по борьбе с пандемиями

Основным предметом работы станут вакцины

Великобритания решила создать международную экспертную группу, которая будет заниматься противостоянием новым пандемиям, передает агентство Reuters во вторник.

Группа получит название Партнерство по обеспечению готовности к пандемии (PPP). Создается оно под эгидой Группы семи (G7).

"Эта группа в течение многих лет будет способствовать нашим усилиям по защите людей от новых болезней во всех уголках мира", - приводятся в заметке слова Мэтта Хэнкока, министра здравоохранения Соединенного Королевства.

Уточняется, что главной темой, которой станет заниматься PPP, будет проблема разработки вакцины против новых вирусов в течение 100 дней после их обнаружения. Вестись исследования будут при участии компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

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