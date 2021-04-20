Боня рассказала о зависти Бородиной к успеху Бузовой

"Она еле пережила ее успех", - уверена ведущая

Экс-участница "ДОМ-2", а ныне телеведущая Виктория Боня рассказала о реальных отношениях между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. По словам Бони, одна из коллег завидует другой.

Ведущая заявила, что Ксения Бородина всегда завидовала Ольге Бузовой, а когда у той начало все получаться, Бородину буквально "выворачивало из себя". Боня также заявила, что Ксения относится к тому типу людей, которые не могут радоваться успехам других.

"Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это!" - считает Боня.

Она отметила, что зависть стала особенно сильной после того, как Бузова стала успешной певицей, а не только телеведущей, передает "СтарХит".

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