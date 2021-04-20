Россияне выбрали сферы, в которых хотели бы открыть бизнес

Самым привлекательным для этого городом опрошенные назвали Москву

Сервис "Работа.ру" опросил жителей России на тему того, в каких сферах они хотели бы открыть свое дело. 27% респондентов, передает RT, предпочли бы начать бизнес сфере ресторанов и кафе.

Еще 25% выбрали сельское хозяйство и фермерство. Вместе с тем 21% участников опроса отметил, что также их привлекает отрасль транспорта и логистики, 17% заявили, что не против рискнуть в строительстве.

13% выделили IT-сферу, 11% - образование, 10% - маркетинг.

При этом опрошенные заявили, что наиболее подходят для бизнеса Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск.

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