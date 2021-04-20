ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне выбрали сферы, в которых хотели бы открыть бизнес

09:56
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Самым привлекательным для этого городом опрошенные назвали Москву

Сервис "Работа.ру" опросил жителей России на тему того, в каких сферах они хотели бы открыть свое дело. 27% респондентов, передает RT, предпочли бы начать бизнес сфере ресторанов и кафе.
Путин поручил кабмину разработать меры по стимулированию бизнеса

Еще 25% выбрали сельское хозяйство и фермерство. Вместе с тем 21% участников опроса отметил, что также их привлекает отрасль транспорта и логистики, 17% заявили, что не против рискнуть в строительстве.

13% выделили IT-сферу, 11% - образование, 10% - маркетинг.

При этом опрошенные заявили, что наиболее подходят для бизнеса Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.