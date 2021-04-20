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Водянова раскрыла свою настоящую фамилию

10:23
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В России люди неправильно ставят ударение

Наталья Водянова заявила, что в России неправильно произносят ее фамилию. По словам модели, ударение должно падать не на второй слог, а на третий.

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"Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня все время называли ВодЯновой. Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: "ВодЯнова звучит круче. Звучит как "звезда", ВодянОва — не звучит", - рассказала Наталья.

Она подчеркнула, что только в России ее называют ВодЯновой. Во всех остальных странах люди ставят ударение правильно.

Модель добавила, что не любит, когда посторонние люди называют ее "Наташа" - это позволено только близким. В случае с малознакомыми звезда предпочитает более официальную форму обращения "Наталья".

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