Путин отметил важность взаимодействия стран в борьбе с COVID-19

Иначе пандемию не победить

На сайте Кремля опубликовали приветствие президента России Владимира Путина участникам международной конференции "Эпидемиологическое благополучие". В нем глава государства отметил, что для решения вызванных пандемией коронавируса проблем врачи и ученые разных стран должны объединиться.

"Ни одно даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами", - подчеркнул президент.

Вместе с тем Путин заметил, что российские специалисты накопили уникальный опыт в борьбе со многими опасными болезнями и активно делятся своими знаниями и наработками с иностранными коллегами.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что результаты работы участников конференции послужат защите здоровья людей во всем мире.

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