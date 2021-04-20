Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 7-летнего Захара Осипова

У ребенка диагностировано опасное заболевание - нейробластома

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение семилетнего Захара Осипова из города Зеленодольск под Казанью. У ребенка диагностировано опасное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии с метастазами.

Захар проходит лечение в НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина, куда он поступил в крайне тяжелом состоянии. Мальчик уже перенес 8 блоков химиотерапии и две масштабные операции. Теперь, по словам медиков, у него появились шансы на выздоровление. Для этого ребёнку необходимо будет пройти несколько курсов иммунотерапии зарубежным препаратом "Динутуксимаб-бета" стоимостью более пяти с половиной миллионов рублей. Но таких денег у семьи нет, родители Захара просят помочь.

Из кубиков конструктора семилетний Захар Осипов теперь может собрать любой уголок планеты, куда сейчас он бы хотел перенестись. Его родной городок Зеленодольск в Татарстане, где его с нетерпением ожидают друзья, черноморский поселок Лазаревское, где с родителями и младшей сестренкой они как-то раз отдыхали, и самое любимое из мест, где мальчику довелось побывать.

"У нас такое озеро есть – Яльчик. Я бы туда хотел съездить с палатками с ночевкой", - говорит Захар.

Пока Захару нельзя ни путешествовать, ни даже выйти погулять на площадке. Его организм сейчас очень истощен и уязвим. Весь последний год они с мамой провели в стенах НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина, сражаясь с прогрессирующей болезнью.

"Это один из пациентов с 4-й стадией нейробластомы – это диссеминированная опухоль, опухоль левого надпочечника с метастазами в забрюшинные лимфатические узлы, лимфатические узлы шеи и метастазами в кости", - заявил Анатолий Казанцев, заведующий хирургическим отделением №2 НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина.

Сколько времени рак развивался в организме, сейчас сказать трудно. Задолго до того, как врачам в Татарстане удалось поставить диагноз, у ребенка то сильно болела поясница, то немели колени. Симптомы сначала списывали на травму от занятий спортивной гимнастикой. Все выяснилось лишь когда у Захара уже стали отказывать почки. Их и другие органы сдавила огромная опухоль.

"Нас положили в нефрологию, но когда сделали КТ, через 2 дня спустили в онкологию. Я перед ним волю чувствам не могу дать, чтобы его не напугать. А он меня спрашивает: "Мам, а почему здесь все лысые". Я говорю: "Ну, такое лечение тяжелое, сынок", - рассказала мама Захара Оксана Дьякова.

Ударные дозы химии заставили рак отступить: тогда столичным хирургам удалось вырезать и саму опухоль, и удалить часть метастазов.

"Я под дверью реанимации все глаза проплакала. Сложная была операция, ремонтировали мочеточник. Тяжелая была работа для врачей", - вспоминает Оксана.

Трансплантация костного мозга и стволовых клеток, лучевая терапия и ещё несколько этапов химии. Чтобы спасти Захару жизнь, врачи сделали все возможное. Следующим этапом должно стать лечение инновационным препаратом "Динутуксимаб-бета". Он "учит" организм прицельно бороться с клетками нейробластомы.

"Выживаемость пациентов без использования этого препарата составляла порядка 10%. Учитывая использование "Динутуксимаба-бета" не только на территории Европы, но и в Соединенных штатах Америки были достигнуты колоссальные результаты: порядка 65-70%", - сказал Анатолий Казанцев, заведующий хирургическим отделением №2 НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина.

Одна беда: курс иностранного препарата из пяти назначенных Захару будет стоить более 5,5 миллиона рублей. Родителей мальчика такая сумма приводит в отчаяние. "Мы если всё в семье продадим, мы эту сумму не наберем", - сказала мама мальчика.

Пройти столько, сколько за плечами у этого мальчугана, не каждому взрослому было бы по силам. А он все стойко терпит. Едва придя в себя, сам спешит на процедуры, чтобы поскорее завершить лечение. И помочь в этом Захару сейчас может каждый.

Времени у Захара мало, нейробластома очень коварна, поэтому курс иммунотерапии важно начать вовремя. Иначе болезнь в любой момент может вернуться. Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Нужно просто отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Инструкция и реквизиты также есть на нашем сайте www.tvc.ru. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В РУБЛЯХ (RUB)

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Захара Осипова, программа 1142

Татьяна Сидорова, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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