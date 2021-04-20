Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело

В результате взрыва газа и крупного пожара в многоквартирном доме в Нижегородской области погиб трёхмесячный ребёнок. Пять пострадавших, в том числе двое детей, находятся в больнице. В здании обрушился этаж. Причины трагедии сейчас выясняют следователи. Задержаны двое подозреваемых - это сотрудники газовой службы, которые выполняли работы в доме в день взрыва.

Громкий хлопок жильцы услышали в 9 часов вечера. Вслед за этим произошло обрушение несущих конструкций дома, и вспыхнул пожар. Общая площадь разрушений - больше одной тысячи квадратных метров. От кровли ничего не осталось. Третий этаж практически полностью выгорел. Выбиты окна. Под завалами через 6 часов после взрыва газа нашли тело ребенка. Еще двое детей получили серьезные травмы.

"Один ребенок - 2,5 месяца - у него черепно-мозговая травма, и у одного ребенка 9 лет - ушиб голеностопного сустава и черепно-мозговая травма. Они отправлены в детскую больницу", - сказал главный врач дальнеконстантиновской ЦРБ Александр Пакшин.

Пострадали и трое взрослых. В основном у них травмы и ожоги различной степени тяжести. Одна из основных версий случившегося - утечка бытового газа. По словам очевидцев, еще днем в доме стоял резкий запах. Здание еще не полностью газифицировано и некоторые жители пользовались бытовыми баллонами. Жильцы вызывали аварийную службу. Но бригада якобы не нашла источник утечки и уехала. Сейчас эта информация проверяется следователями.

"Нам ставили газ. Хотели запускать. Приехали газовщики, все проверять, а у одной тетеньки была дверь закрыта. Что там случилось, мы так и не поняли. Ладно, всё. Все уехали. Сидим. И резко взрыв, мы все давай бежать", - рассказал житель дома, очевидец взрыва Иван Кириков.

Двое сотрудников районной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию дома, уже задержаны. По факту взрыва следователи завели уголовное дело.

Для всех пострадавших местные власти развернули пункт временного размещения в ближайшей школе. Им также будет оказана материальная помощь.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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