Порошенко стал фигурантом дела о водной блокаде Крыма

Часть материалов по ситуации передана в СК

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Следственный комитет передана часть материалов по водной блокаде Крыма.

"Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответственность которого вовсе не исчерпывается организацией водной блокады", - приводит слова Константинова РИА "Новости".

Прежде стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с водой в Крыму.

В 2014 году Украина перекрыла поступавшую по Северо-Крымскому каналу воду из Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова. На решение проблемы российским правительством до 2024 года будет выделено более 48 миллиардов рублей.

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