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В США предрекли конфликт с Россией из-за Арктики

11:41
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США может возникнуть конфликт с Россией из-за Арктики. Дипломата возмутило то, что наша страна модернизирует свои базы в регионе и строит новые, а также прокладывает там транспортные маршруты.

Блинкен недоволен и действиями Китая, который тоже наращивает присутствие на Севере. Правда, это делает и Вашингтон - число американских военных кораблей в Арктике постоянно увеличивается, передает "ТВ Центр".

Ранее российский МИД выражал обеспокоенность военной активностью Штатов. Москва выступает за то, чтобы регион оставался ареной для мирного международного сотрудничества.

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