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В ХДС утвердили преемника Меркель

11:56
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Его кандидатура вызвала жаркие споры

Этой ночью правящая партия Германии выбрала претендента на пост канцлера. Им стал глава ХДС Армин Лашет. Дискуссии вокруг его кандидатуры были ожесточёнными. В последнее время популярность политика среди населения упала из-за спорных действий по борьбе с пандемией и коррупционного скандала с закупками масок. Лашет известен своими взглядами на отношения с Россией.

Председатель ХДС Армин Лашет и глава ХСС Маркус Зёдер обещали договориться еще на прошлой неделе. Но что-то пошло не так: никто не стал отказываться от амбиций. В итоге отношения между партиями-партнерами накалились до предела. Что вообще-то нонсенс. Обычно политики стараются свести разногласия внутри фракции к минимуму.

"Я собираюсь внести соответствующее предложение в федеральный партийный совет, чтобы мы быстро разрешили конфликт между ХДС и ХСС", - заявил Лашет.

Шансы были, по сути, равны. С одной стороны, Лашет - глава правительства Северного Рейна - Вестфалии, самой населенной федеральной земли,  лидер более крупной и влиятельной партии в коалиции, верный сторонник курса Меркель. С другой -  рейтинг его за время пандемии серьезно пострадал. А вот руководитель Баварии Зедер, наоборот, оказался на пике популярности. И как единый кандидат, возможно, увеличил бы шансы на победу консерваторов в сентябре.

"Я предлагаю  поддержку своей стране и нашей фракции. Но в любом случае решение - за моими старшими партнерами из ХДС", - заявил Зедер.

Члены федерального правления ХДС дискутировали беспрецедентно долго - более шести часов. Но в итоге тайным голосованием поддержали все-таки Лашета: 31 голос против 9.

"Это естественно, потому что, имея определенные исторические традиции, есть понимание  того, что ХДС должен оставаться в статусе старшего брата. Иначе может произойти серьезный поворот и переосмысление, что нежелательно  для партии в целом", - объясняет политолог Андрей Кошкин. 

Лозунги кандидата в канцлеры Лашета просты и понятны: модернизация и перемены, защита климата, цифровизация, ликвидация излишней бюрократии. Во внешней политике он, как и Меркель, видит Германию локомотивом ЕС. Что же касается России, Лашета называют  самым умеренным критиком Кремля. Он никогда не ставил под вопрос  строительство  "Северного потока-2". Санкции против Москвы хоть в целом и поддерживал, но ратовал за их скорейшую отмену. И даже говоря о присоединении Крыма к России, как-то заметил, что это "конечно, нарушает международное право, но  надо уметь посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

"Он долго добивался, чтобы состоялся "Петербургский диалог" в его землях. И в 2019 году такое мероприятие состоялось - это вызывает в определенных кругах ЕС и даже, может быть, Вашингтона недовольство, но дело в том, что земли Северный  Рейн - Вестфалия - это 40% промышленности и для них весьма важен недорогой трубный газ из Российской Федерации", - говорит политолог Кошкин. 

Немецкие социологи, между тем, предупреждают, что с Лашетом во главе списка ХДС/ХСС может лишиться власти. Сейчас, согласно опросам, оппозиционная партия "Зеленых" отстает от правящего блока всего на несколько процентов. И если бы выборы в Бундестаг прошли сейчас, вполне могла бы победить. Впрочем, до голосования еще больше пяти месяцев и настроения избирателей могут измениться.

Ольга Оксенич, Кристина Мамиконян и Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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