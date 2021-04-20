В ХДС утвердили преемника Меркель

Его кандидатура вызвала жаркие споры

Этой ночью правящая партия Германии выбрала претендента на пост канцлера. Им стал глава ХДС Армин Лашет. Дискуссии вокруг его кандидатуры были ожесточёнными. В последнее время популярность политика среди населения упала из-за спорных действий по борьбе с пандемией и коррупционного скандала с закупками масок. Лашет известен своими взглядами на отношения с Россией.

Председатель ХДС Армин Лашет и глава ХСС Маркус Зёдер обещали договориться еще на прошлой неделе. Но что-то пошло не так: никто не стал отказываться от амбиций. В итоге отношения между партиями-партнерами накалились до предела. Что вообще-то нонсенс. Обычно политики стараются свести разногласия внутри фракции к минимуму.

"Я собираюсь внести соответствующее предложение в федеральный партийный совет, чтобы мы быстро разрешили конфликт между ХДС и ХСС", - заявил Лашет.

Шансы были, по сути, равны. С одной стороны, Лашет - глава правительства Северного Рейна - Вестфалии, самой населенной федеральной земли, лидер более крупной и влиятельной партии в коалиции, верный сторонник курса Меркель. С другой - рейтинг его за время пандемии серьезно пострадал. А вот руководитель Баварии Зедер, наоборот, оказался на пике популярности. И как единый кандидат, возможно, увеличил бы шансы на победу консерваторов в сентябре.

"Я предлагаю поддержку своей стране и нашей фракции. Но в любом случае решение - за моими старшими партнерами из ХДС", - заявил Зедер.

Члены федерального правления ХДС дискутировали беспрецедентно долго - более шести часов. Но в итоге тайным голосованием поддержали все-таки Лашета: 31 голос против 9.

"Это естественно, потому что, имея определенные исторические традиции, есть понимание того, что ХДС должен оставаться в статусе старшего брата. Иначе может произойти серьезный поворот и переосмысление, что нежелательно для партии в целом", - объясняет политолог Андрей Кошкин.

Лозунги кандидата в канцлеры Лашета просты и понятны: модернизация и перемены, защита климата, цифровизация, ликвидация излишней бюрократии. Во внешней политике он, как и Меркель, видит Германию локомотивом ЕС. Что же касается России, Лашета называют самым умеренным критиком Кремля. Он никогда не ставил под вопрос строительство "Северного потока-2". Санкции против Москвы хоть в целом и поддерживал, но ратовал за их скорейшую отмену. И даже говоря о присоединении Крыма к России, как-то заметил, что это "конечно, нарушает международное право, но надо уметь посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

"Он долго добивался, чтобы состоялся "Петербургский диалог" в его землях. И в 2019 году такое мероприятие состоялось - это вызывает в определенных кругах ЕС и даже, может быть, Вашингтона недовольство, но дело в том, что земли Северный Рейн - Вестфалия - это 40% промышленности и для них весьма важен недорогой трубный газ из Российской Федерации", - говорит политолог Кошкин.

Немецкие социологи, между тем, предупреждают, что с Лашетом во главе списка ХДС/ХСС может лишиться власти. Сейчас, согласно опросам, оппозиционная партия "Зеленых" отстает от правящего блока всего на несколько процентов. И если бы выборы в Бундестаг прошли сейчас, вполне могла бы победить. Впрочем, до голосования еще больше пяти месяцев и настроения избирателей могут измениться.

Ольга Оксенич, Кристина Мамиконян и Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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