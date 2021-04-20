Москва расширяет количество выездных бригад вакцинации от COVID-19

Прививку можно будет сделать в торговых центрах ЦУМ, "Шангал" и "XL Дмитровка"

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8164 новых случая коронавируса. Из больниц выписаны 9631 человек. По всей стране открывают все новые мобильные пункты вакцинации. Прививки делают в МФЦ, театрах, на предприятиях и в торговых центрах. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, уже завтра выездная бригада медиков начнет работу в столичном ЦУМе.

Житель Челябинска Михаил Петров пришел в Центр госуслуг оформить документы и сделать прививку от коронавируса. Говорит, такая возможность стала приятной неожиданностью.

"Несколько дней назад я сделал анализ на антитела. У меня антител нет. Ну, и совпало все. Поскольку без очереди, все очень удобно, быстро, поэтому решил сделать. Я и по работе, и по образу жизни очень много путешествую. Поэтому у меня, наверное, около 30 различных прививок. Поэтому к вакцинации я отношусь абсолютно спокойно и считаю, что это необходимо", - сообщил Михаил Петров.

Прививки в этом пункте делают препаратом "ЭпиВакКорона". Хранить и транспортировать его можно при плюсовой температуре, что удобно для выездной вакцинации. А ее безопасность и эффективность - на самом высоком уровне.

"Мы впервые получили вакцину "ЭпиВакКорона". Она ставится также двукратно, как и "ГамКовидВак". Но она отличается составом от "Спутник V". Она не содержит цельного вириона, содержит только белки коронавируса. Она ставится также всем желающим. Показания и противопоказания у нее точно такие же, как и у вакцины "ГамКовидВак". Возрастного предела также нет", - заявила заведующая поликлиникой городской клинической больницы Челябинска Ирина Белкина.

Вакцинироваться без отрыва от производства получили возможность сотрудники предприятия "Тепловодоканал" подмосковного Пущина. На все уходит максимум полчаса, тогда как при походе в поликлинику пришлось бы потратить полдня. А вопрос делать прививку или нет тут даже не стоит.

"У меня сноха переболела COVID-19 очень сильно, последствия очень серьезные. Поэтому не хотелось бы в возрасте, она молодая и так сильно переболела. А я уже в возрасте и не хотелось бы болеть", - говорит Валентина Асютина, сотрудник МУП "Тепловодоканал".

В Москве выездной пункт вакцинации завтра начнет работать в ЦУМе. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, делать прививки многие москвичи предпочитают именно в таких точках. Так, в ГУМе прививку поставили уже 15,5 тысячи человек. Также выездные пункты вакцинации начнут работать в торговых центрах "Шангал" на востоке столицы и "XL Дмитровка" - на севере.

В России сейчас используются три вакцины от коронавируса. Все они одинаково эффективны и безопасны. Первой была зарегистрирована "Спутник V". Ее эффективность, по данным анализа почти 4 миллионов инъекций, составила почти 98 процентов. Прививаться "Спутником" в Россию едут даже жители Германии. Только в минувшие выходные в Москву для этого прилетели несколько десятков человек. Власти ФРГ пока так и не одобрили использование нашего препарата. Несмотря на то, что альтернативы все больше не внушают доверия. Сегодня Оксфордский университет в Великобритании объявил, что приостанавливает испытания на детях вакцины компании AstraZeneca. Ранее это уже сделали другие научные центры страны.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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