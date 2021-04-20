Коронавирусом в России заболели еще 8164 человека

Выздоровел 9631 человек

В России за минувшие сутки выявили 8164 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1996. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 687 человек, в Подмосковье - 562.

Выздоровел за сутки 9631 человек. Скончались 379 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4718854 человека. Вылечились 4343229, умерли 106307 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 126,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 512739 человек.

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