Рогозин объявил о начале строительства российской орбитальной станции

Первый модуль уже начали собирать
"Роскосмос" начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, модуль будет готов к запуску в 2025 году.
Рогозин рассказал в своем телеграм-канале, что базовым модулем для новой российский станции станет научно-энергетический модуль, который предназначался для МКС. Также он опубликовал видео, на котором запечатлен процесс сборки модуля.
Накануне вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции к 2025 году. Это связано с истечением срока эксплуатации МКС и ухудшением ее технического состояния.
Еще в прошлом году руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года, напоминает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram