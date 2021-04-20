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Рогозин объявил о начале строительства российской орбитальной станции

10:56
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Первый модуль уже начали собирать

"Роскосмос" начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, модуль будет готов к запуску в 2025 году.

Рогозин рассказал в своем телеграм-канале, что базовым модулем для новой российский станции станет научно-энергетический модуль, который предназначался для МКС. Также он опубликовал видео, на котором запечатлен процесс сборки модуля.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции к 2025 году. Это связано с истечением срока эксплуатации МКС и ухудшением ее технического состояния.

Еще в прошлом году руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года, напоминает "Интерфакс".

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Дмитрий Рогозин
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