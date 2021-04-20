Посол США подтвердил отъезд из России

В Вашингтоне он пробудет несколько недель

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе покинет Москву. Он отправится в Вашингтон для консультаций по нынешнему состоянию российско-американских отношений.

"Я уверен в важности прямого общения с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией. Кроме того, я уже больше года не видел свою семью, и это ещё одна причина для поездки домой", - сказал американский посол.

В США Салливан рассчитывает пробыть несколько недель и вернуться в Москву до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, возможность которой сейчас обсуждается. Об этом сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон для консультаций. Поводом стали очередные американские санкции в отношении Москвы. По данным СМИ, сам Салливан отказался последовать совету и захотел получить от МИД официальную ноту.

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