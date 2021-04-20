Раскрыта частая причина смерти молодых людей

Следить за здоровьем нужно смолоду

Повышенное артериальное давление – нередкая причина смерти среди молодых людей, заявил заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

Врач предупредил, что повышенное давление негативно влияет на жизненно важные органы. В первую очередь оно сказывается на сердце, почках и головном мозге.

"Это три основных органа-мишени, которые у гипертоника страдают очень сильно. Это не всегда даже инсульты и инфаркты, на уровне сердца это развитие хронической сердечной недостаточности. Первая причина по развитию хронической сердечной недостаточности — это гипертоническая болезнь, потому что происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция сердца начинает страдать. У гипертоника, который не лечится, развиваются почечные проблемы. Почки начинают хуже работать, дальше это целый каскад проблем: интоксикация, задержка жидкости и много других проблем", - объяснил Иванов.

Он подчеркнул, что повышенное давление может стать и причиной инсультов, раннего снижения умственных возможностей человека, развития деменций. Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, передает радиостанция "Говорит Москва" слова эксперта.

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