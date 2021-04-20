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"Маразматический парад": Захарова - о расследовании взрывов в Чехии

10:51
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Обвинения чешской стороны в адрес Москвы голословны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала чешские власти из-за ситуации вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага считает российские спецслужбы причастными к случившемуся.
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"Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического - было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить - нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире "Вести FM".

Захарова добавила, что в ходе расследования выяснилась следующее: с 2006 года склад боеприпасов сдавался в аренду частным компаниям, так что контроль над огромным количеством находившегося там оружия фактически не осуществлялся.

В минувшую субботу Чехия обвинила Россию и ее спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В связи с этим чешские власти решили выслать 18 российских дипломатов. Москва ответила, выслав 20 сотрудников диппредставительства Чехии.

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