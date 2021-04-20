Подсчитано количество зрителей российского кино за год

Оно заработало 10,7 миллиарда рублей

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в прокате в 2020 году новые игровые российские фильмы посмотрели более 42 миллионов человек.

"110 фильмов отечественного производства собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов", - уточнила глава Минкультуры (цитата по ТАСС).

Любимова добавила, что общая сумма государственной финансовой поддержки кино в прошлом году составила 5,4 миллиарда рублей.

При поддержке ведомства, также рассказала министр, было проведено 40 кинофестивалей, ведется работа над созданием Концепции развития кинематографии до 2030 года. В этом документе, объяснила Любимова, особое внимание уделят государственным киностудиям.

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