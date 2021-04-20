Ученые обнаружили неожиданный симптом деменции

Из-за него деменцию часто путают с депрессией

Утрата ощущения удовлетворения от жизни может указывать на деменцию, считают исследователи из Сиднейского университета в Австралии.

В ходе работы ученые проанализировали состояние здоровья 172 пациентов, в 87 из них врачи диагностировали лобно-височную деменцию, а у 34 — болезнь Альцгеймера.

Оказалось, что утрата способности испытывать чувство удовольствия (ангедония) зачастую может быть вызвана атрофией мозговых клеток, участвующих в работе системы вознаграждения. Также этот симптом встречается и у людей, страдающих биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами, а также депрессией. Именно из-за этого начальные этапы деменции порой путают с депрессией, отметили исследователи.

Ученые отметили, что чаще всего ангедония наблюдалась у пациентов с лобно-височной деменцией. При этом они подчеркнули, что ощущение потери удовлетворения жизнью при деменции отличалось от того, которое человек испытывает при апатии или депрессии, передает журнал Brain.

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