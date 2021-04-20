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Названы сроки начала производства "Спутника V" в Южной Корее

11:25
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Все объемы пойдут на экспорт

Согласно данным агентства Yonhap, производство разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Южной Кореи начнется в мае.
Эффективность вакцины "Спутник V" повысили до 97,6%

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций договорился с компанией GL Rapha. Речь шла о 150 миллионах доз препарата. Затем было заключено соглашение о производстве еще 500 миллионов доз.

В публикации упоминается, что это объемы для экспорта, "Спутник V" в Южной Корее пока не одобрен.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Согласно обновленным данным, ее эффективность составляет 97,6%.

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