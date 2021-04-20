Италия возобновит прием российских туристов летом

Об этом заявил итальянский посол в Москве

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил журналистам, что его страна возобновит прием туристов из России, остановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - цитирует Терраччано ТАСС.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что с 26 апреля в стране начнут ослаблять карантинные ограничения. В частности, смогут возобновить работу в обеденное и вечернее время бары и рестораны на открытом воздухе.

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