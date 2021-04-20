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"Вы с ума посходили?": менеджер Сердючки опроверг сообщения о болезни

12:38
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Поклонники Верки Сердючки переживают за здоровье певца

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в настоящее время налаживает циркадные ритмы, поскольку имеет проблемы со сном. В остальном состояние здоровья Данилко в норме, заявил менеджер артиста.

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Ранее в Сети появились заявления продюсера Юрия Никитина о том, что артист якобы серьезно болен, и к его лечению подключились врачи из Европы.

Менеджер Данилко опроверг эти сообщения и заявил, что у артиста проблемы со сном, но никак не "неизлечимая болезнь", передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН) канала "1+1".

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", - заявил менеджер Данилко.

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