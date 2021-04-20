Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1583 пациента

Всего в столице поправились 974229 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве поправились 1583 человека, сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Общее число вылечившихся в столице - 974229.

"Подтверждено 1996 новых случаев заражения, госпитализировано 1010 человек, скончались 56 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там также вновь обратились к гражданам с просьбой при появлении симптомов ОРВИ не покидать пределов жилища и вызвать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 8164 случая COVID-19. За весь период пандемии в стране переболели 4718854 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram