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Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1583 пациента

11:51
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Всего в столице поправились 974229 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве поправились 1583 человека, сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
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Общее число вылечившихся в столице - 974229.

"Подтверждено 1996 новых случаев заражения, госпитализировано 1010 человек, скончались 56 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там также вновь обратились к гражданам с просьбой при появлении симптомов ОРВИ не покидать пределов жилища и вызвать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 8164 случая COVID-19. За весь период пандемии в стране переболели 4718854 человека.

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