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Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

12:09
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Вокруг "Северного потока - 2" идет политическая борьба, добавила канцлер

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она отметила, что у нее вызывает обеспокоенность ситуация на востоке Украины, в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Сирии.
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При этом канцлер подчеркнула, что отношения с Россией необходимо поддерживать.

"Мы должны оставаться в диалоге", - цитирует Меркель ТАСС.

Отношения, продолжила она, осложняют "очень много конфликтов". Вместе с тем Меркель заметила, что вокруг "Северного потока - 2" идет политическая борьба, "которую многие оценивают иначе".

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