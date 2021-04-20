Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконной акции

Нарушители будут нести ответственность в соответствии с законом

Главное управление Министерства внутренних дел по Москве опубликовало у себя на сайте предупреждение о недопустимости участия граждан в несанкционированной акции в центре города, информация о которой стала распространяться в интернете.

"МВД предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что нарушителей будут привлекать к ответственности в соответствии с законом.

В полиции при этом напомнили, что в Москве продолжают действовать ограничения на публичные мероприятия, введенные из-за пандемии, а в условиях массового скопления людей риск заражения возрастает.

Ранее с аналогичным предупреждением выступила Генеральная прокуратура России, напомнив об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и участие в них.

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