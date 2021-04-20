ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконной акции

12:34
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Нарушители будут нести ответственность в соответствии с законом

Главное управление Министерства внутренних дел по Москве опубликовало у себя на сайте предупреждение о недопустимости участия граждан в несанкционированной акции в центре города, информация о которой стала распространяться в интернете.
МВД призвало воздержаться от участия в незаконных акциях

"МВД предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что нарушителей будут привлекать к ответственности в соответствии с законом.

В полиции при этом напомнили, что в Москве продолжают действовать ограничения на публичные мероприятия, введенные из-за пандемии, а в условиях массового скопления людей риск заражения возрастает.

Ранее с аналогичным предупреждением выступила Генеральная прокуратура России, напомнив об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и участие в них.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Незаконная акция в Москве
Незаконная акция в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.