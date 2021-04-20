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Тиньков подсчитал стоимость лечения от лейкемии

13:30
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Бизнесмен лечился в Германии и Великобритании

Олег Тиньков рассказал, в какую сумму ему обошлось лечение от лейкемии. В марте прошлого года бизнесмен сообщил, что врачи обнаружили у него лейкемию в острой форме.

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"Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. ...В Лондоне пересадка стоит около 100 000 фунтов, здесь в два раза дороже чем в Берлине все. В Германии это бесплатно для жителей Германии", - сказал Тиньков.

Он признался, что изначально не верил в возможную скорую смерть и не хотел лечиться. Бизнесмен рассчитывал избежать химиотерапии и найти другие пути лечения, однако серьезно взяться за свое здоровье его убедила жена.

"Быстро лечиться, все будет ок, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться", - процитировал Тиньков супругу.

В конце марта стало известно, что у Тинькова после пересадки костного мозга прижился донорский материал, но проявилась аутоиммунная реакция "трансплантат против хозяина". Эффект от лечения будет заметен примерно через год.

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