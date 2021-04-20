МИД отреагировал на высылку из Украины российского дипломата

Ведомство не рассматривает это как симметричную меру

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу высылки из Украины российского дипломата. В ведомстве сообщили. что выражают Киеву решительный протест, так как обвинения в адрес советника посольства в несовместимой с дипломатическим статусом деятельности голословны и беспочвенны.

"Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - добавили в МИД.

Подобный метод там назвали неприемлемым. Как напомнили в ведомстве, украинского консула задержали при совершении противоправных действий с поличным. Он пытался приобрести базы данных российских правоохранительных органов.

Москва не рассматривает действия Киева как симметричную меру, уточнили в МИД.

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