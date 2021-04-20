ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД отреагировал на высылку из Украины российского дипломата

12:53
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Ведомство не рассматривает это как симметричную меру

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу высылки из Украины российского дипломата. В ведомстве сообщили. что выражают Киеву решительный протест, так как обвинения в адрес советника посольства в несовместимой с дипломатическим статусом деятельности голословны и беспочвенны.
Опубликовано видео задержания украинского консула в Петербурге

"Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - добавили в МИД.

Подобный метод там назвали неприемлемым. Как напомнили в ведомстве, украинского консула задержали при совершении противоправных действий с поличным. Он пытался приобрести базы данных российских правоохранительных органов.

Москва не рассматривает действия Киева как симметричную меру, уточнили в МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.