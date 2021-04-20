В Кремле прокомментировали перенос шествия "Бессмертный полк"

Акция памяти пройдет онлайн 9 мая, а очную часть могут провести 24 июня

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к переносу даты шествия "Бессмертного полка" из-за пандемии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поскольку акция именно общественная, нет никакой необходимости согласовывать свои действия с Кремлем. Есть единственная у нас всех необходимость и обязанность в период пандемии согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение", - сказал Песков (цитата по РИА Новости). Он отметил, что Путин, как и все россияне, ждет проведения акции памяти.

Накануне организаторы акции "Бессмертный полк" сообщили, что 9 мая мероприятие пройдет онлайн. При этом шествие (очный формат), предварительно, перенесено на 24 июня.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня", - заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" уже открыт. Для участия в акции необходимо подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru.

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