МИД объявил о скором запуске чартеров на египетские курорты

"Все уже предрешено"

Чартерные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх в скором времени будут возобновлены. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", - сказал Богданов, его слова приводит РИА Новости.

Конкретных сроков запуска чартерных рейсов в Египет он не назвал.

В начале апреля о возможном возобновлении авиасообщения с египетскими курортами говорил Сергей Лавров. Глава МИД заявил, что власти страны сделали многое для этого.

Чартеры в Египет были отменены после авиакатастрофы над Синаем. 31 октября 2015 года летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир.

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