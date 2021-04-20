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Кремль призвал отказаться от антироссийского психоза

13:17
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Необходимо спокойно вести диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил нынешние отношения Москвы с Западом - по словам кремлевского спикера, необходимо преодолевать сложившиеся разногласия.
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"Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог", - цитирует Пескова ТАСС.

Он при этом подчеркнул, что на недружественные выпады Россия будет реагировать. Многие страны, отметил пресс-секретарь, склонны обвинять Москву в любой хакерской атаке.

Ранее Песков заявил, что принцип взаимности в действиях России в контексте ответа на санкции со стороны Соединенных Штатов является "абсолютной константой", подобные решения будут приниматься и дальше.

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