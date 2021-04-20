Собянин утвердил концепцию выпуска городских зелёных облигаций

Средства пойдут на развитие экологических проектов

Сергей Собянин утвердил концепцию выпуска "зеленых" облигаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Документ соответствует "Принципам "зеленых" облигаций 2018" Международной ассоциации рынков капитала, а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере "зеленого" финансирования, разработанным ВЭБ.РФ.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств пойдет на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов, которые направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, сообщили в мэрии.

В частности, средства планируется потратить на строительство 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции 3 станций и 4 км линий БКЛ, а также на закупку электробусов.

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