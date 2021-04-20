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Рита Дакота раскрыла секрет творчества

14:05
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Певица уезжает из Москвы, чтобы писать песни

Певица Рита Дакота рассказала, как ей удается совмещать карьеру и творчество. Секрет заключается в том, чтобы "балансировать в нужных энергиях".

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Дакота призналась, что творить старается на Бали, поскольку остров располагает к этому. Что касается Москвы, то российская столица открывает больше возможностей для заработка.

"Остров он весь целиком про творчество, способности слышать больше, про соединение с душой. Москва она про деньги, гонку и успех. Я стараюсь балансировать в этих энергиях, чтобы не проваливаться сильно ни в одну из них. Быть и там, и там. Так что творчество я создаю тут, а потом полечу туда, где оно приносит успех. Вот такой секрет у меня", - заявила исполнительница.

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