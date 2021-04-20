Россия высылает двух болгарских дипломатов

В ответ на аналогичные действия противоположной стороны

Министерство иностранных дел сообщило о врученной послу Болгарии в России ноте об объявлении persona non grata двух болгарских дипломатов.

Речь, уточнили в МИД, идет о первом секретаре службы по торгово-экономическим вопросам и первом секретаре консульской службы посольства. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Данная мера, добавили во внешнеполитическом ведомстве, является ответом на недружественные действия Болгарии.

В марте те объявила persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Дипломатов заподозрили в шпионаже, однако доказательств этих обвинений Болгария не представила.

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