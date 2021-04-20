Евгений Нифантьев предложил расширить программу маткапитала

Он предложил выплачивать 1 млн рублей на третьего и последующих детей

Социальную поддержку многодетных семей обсудили в Москве на встрече в общественной организации "Мельница". Она объединяет около 400 таких семей.

Чтобы стимулировать рождаемость и тем самым улучшать демографическую ситуацию в стране, родителям выплачивают различные пособия. Они могут взять льготную ипотеку. Адресную помощь получают малоимущие семьи. Действует и программа материнского капитала. Расширить ее на многодетные семьи предлагает член Общественной палаты Евгений Нифантьев, передает "ТВ Центр".

"Нужна уверенность в завтрашнем дне. И мы как социальное государство должны всячески это поддерживать, ввести материнский капитал на третьего и последующих детей. И этот материнский капитал должен составлять существенную сумму - в размере миллиона рублей", - сказал Нифантьев.

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