На Сахалине ураган повалил опоры ЛЭП

Восстановительные работы осложняет сильная метель

Мощный циклон обрушился на Дальний Восток. На Сахалине шквалистый ветер повалил опоры ЛЭП. Несколько районов города Холмск остались без электричества. Восстановительные работы осложняет сильная метель, передает "ТВ Центр".

Снег и на Камчатке. В столице края за сутки выпало осадков больше чем за полмесяца. На улицах сугробы. На дорогах гололёд. Плюс ко всему ураганный ветер. Из-за непогоды в школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия.

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