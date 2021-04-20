Собянин расширил перечень оказываемых в центрах "Мои документы" услуг ЗАГС

Новый перечень услуг будут внедрять поэтапно

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, оказываемых в центрах "Мои документы", рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Теперь сотрудники центров "Мои документы" станут оказывать больше услуг по регистрации актов гражданского состояния. Мэр столицы уже подписал соответствующее постановление.

На сегодняшний день в центрах "Мои документы" можно зарегистрировать рождение, в том числе с одновременным установлением отцовства (в случае, когда родители не состоят в браке), зарегистрировать смерть, подать заявление на государственную регистрацию заключения и расторжения брака, а также подать документы на оформление повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Также с 31 мая можно будет получить повторные документы на себя и своих несовершеннолетних детей по записям актов, составленных органами ЗАГС Москвы, а в перспективе уже с 26 июля - в отношении умерших членов семьи (родителей, детей, супругов) и по записям актов гражданского состояния, произведенным органами ЗАГС на территории России. Подать заявление можно будет как путем личного обращения в МФЦ, так и через портал госуслуг.

Также в сообщении отмечается, что в центрах "Мои документы" можно будет получить услугу - проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, - в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы страны. Кроме того, станет доступно внесение исправлений и/или изменений в записи актов гражданского состояния.

"Также с заявлениями о государственной регистрации рождения или смерти в МФЦ смогут обращаться юридические лица, например, медицинские организации, органы опеки и попечительства. Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах "Мои документы" планируется внедрять поэтапно: с 31 мая 2021 года - в 47 МФЦ, с 28 июня 2021 года - в 87 МФЦ, а с 26 июля 2021 года - во всех 127 столичных МФЦ", - добавили в пресс-службе.

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