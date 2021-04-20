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Совфед намерен избавить врачей от "избыточной писанины"

13:53
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Как уже было сделано в системе образования

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в образовании удалось решить проблему "избыточной бумажной писанины", теперь необходимо сделать то же со сферой здравоохранения.
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"К министру здравоохранения обратимся, чтобы все-таки минимизировать траты врача на оформление ненужной документации, которую никто не смотрит", - приводит слова спикера верхней палаты парламента ТАСС.

Матвиенко, проводившая во вторник встречу с тружениками социальной сферы села, также отреагировала на просьбу сократить количество детей на одного участкового врача в сельской местности. Спикер пообещала взять проблему в проработку.

Ранее Матвиенко заявила, что от большинства ковидных ограничений Россия сможет избавиться раньше многих государств, что связано с формированием коллективного иммунитета.

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